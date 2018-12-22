Первый президент Украины прокомментировал введение военного положения
Первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что более половины украинцев считают политические цели причиной введения военного положения, передает RT.
«Мы проанализировали в стране мнение людей в отношении военного положения. Так вот, на сегодня 56% граждан Украины считают, что мотивом были не агрессия непосредственная, не непосредственно вторжение, а именно политические цели. Так считают 56% — почти 60% — опрошенных людей», — заявил Кравчук.
Он также отметил, что вместе с другими бывшими президентами страны — Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко — обратился к верховному совету с предложением снять конфронтационную ситуацию.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко объявил о переброске десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей.