Трамп отменил отъезд во Флориду из-за переговоров с демократами

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил отменить полет во Флориду из-за того, что ждет решения конгресса по поводу стены на американо-мексиканской границе. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.

В посте президент рассказал, что находится в Овальном кабинете Белого дома и подписывает некоторые законопроекты.

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«Отменил полет на «борту номер один» во Флориду, пока мы ждем, чтобы демократы помогли нам защитить южную границу Америки», — заявил Трамп.

Ранее Трамп оценил дизайн стального заграждения на границе с Мексикой.