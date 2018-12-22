Трамп отменил отъезд во Флориду из-за переговоров с демократами
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил отменить полет во Флориду из-за того, что ждет решения конгресса по поводу стены на американо-мексиканской границе. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.
В посте президент рассказал, что находится в Овальном кабинете Белого дома и подписывает некоторые законопроекты.
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«Отменил полет на «борту номер один» во Флориду, пока мы ждем, чтобы демократы помогли нам защитить южную границу Америки», — заявил Трамп.
Ранее Трамп оценил дизайн стального заграждения на границе с Мексикой.