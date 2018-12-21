Лукашенко пояснил свою фразу про «бабло» и «телок»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал свое высказывание про «бабло» и «телок», передает «БелТА».

Он заявил, что его фразу неправильно интерпретировали.

«Как будто я про каких-то «телок» (говорил. — «Газета.Ru»), а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой», — сказал Лукашенко.

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Белорусский лидер подчеркнул, что его слова относились к образу мышления современных спортсменов.

«У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади «телки». Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову. Это мышление наших спортсменов. Так работайте — идите бегайте с клюшкой или с мячом, давайте результат. Вот к чему это было», — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии рассказал про «бабло» и «телок».