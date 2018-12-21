Лукашенко рассказал про «бабло» и «телок»
Чиновник записал в конспекте выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко слова про «бабло» и «телок». Об этом сообщает TUT.BY.
Как отмечается, в тексте было сказано: «Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Использование инфраструктуры — Ковальчук блеснул на горизонте и затих. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет «мерседесов», телки на задне…».
Отмечается, что этот инцидент стал объектом многочисленных шуток в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко раскритиковал спортсменов за фразы о деньгах и машинах.
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил , что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого.— НеРон Уизли (@not_RW) 18 декабря 2018 г.
"Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне..."