Лукашенко рассказал про «бабло» и «телок»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/147/12103147/637-pic905-895x505-89246.jpg">

Чиновник записал в конспекте выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко слова про «бабло» и «телок». Об этом сообщает TUT.BY.

Как отмечается, в тексте было сказано: «Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Использование инфраструктуры — Ковальчук блеснул на горизонте и затих. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет «мерседесов», телки на задне…».

Реклама

Отмечается, что этот инцидент стал объектом многочисленных шуток в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко раскритиковал спортсменов за фразы о деньгах и машинах.