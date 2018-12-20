Эксперт прокомментировал расширение Вашингтоном антироссийских санкций

<img src="//img.gazeta.ru/files3/293/11933293/RTX5D8S8-pic905-895x505-15534.jpg">

Политолог Александр Асафов полагает, что санкций следует ожидать и в дальнейшем, поскольку они являются инструментом в недобросовестной политической конкуренции США, передает RT.

По его мнению, расширение ограничений будет происходить даже при отсутствии сколько-нибудь реальных на то оснований.

Реклама

Эксперт отметил, что история с новыми санкциями берет начало в августе текущего года в связи с «делом Скрипалей». По словам Асафова, тогда американский президент Дональд Трамп вместо предложенного конгрессменами жесткого пакета санкций в отношении России ограничился применением закона США по поводу химоружия.

«Таким образом он ушел от введения радикальных мер», — сказал Асафов.

Он отметил, что нынешний пакет санкций содержит основные претензии к России: «ставшие интернет-мемом Петров и Боширов», не раз упоминавшиеся СМИ.

Асафьев также выразил мнение, что санкции потребовались Трампу для «баланса», чтобы избежать обвинений в излишне мягкой политике после объявления о выводе американских войск из Сирии.

Ранее сообщалось, что в Госдепе рассказали о новых санкциях против России из-за Скрипалей.