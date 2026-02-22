В Приморье водитель снял на видео редкого хищника, гулявшего вдоль трассы

Водитель заметил дальневосточного леопарда во время поездки по трассе в Приморье. Об этом сообщает 360.tv.

На кадрах с места заметно, как животное медленно идет вдоль трассы, несмотря на машину позади. В какой-то момент он ускорился и, свернув с дороги, скрылся в кустах.

По данным телеканала, животное этого вида занесено в красную книгу.

«Скорее всего, это молодая дикая кошка, которая ищет свой участок», – предположили авторы публикации.

До этого в Хабаровском крае на проезжей части сбили тигра. Животное внезапно оказалось на дороге. Водитель, который двигался на высокой скорости, не смог затормозить и столкнулся с хищником, из-за чего тигра отбросило на другую полосу.

Спасти животное не смогли, так как оно получило серьезные травмы. Водитель, сбивший хищника, может получить штраф до двух миллионов рублей, так как тигр является краснокнижным.

Ранее в Подмосковье на видео сняли, как упитанные кабаны бегали по дороге.