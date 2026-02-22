Размер шрифта
В Николаевской области из-за повреждения инфраструктуры частично пропал свет

Объекты энергоинфраструктуры в Николаеве получили повреждения
Объекты энергетической инфраструктуры в Николаевской области Украины получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

«Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Николаеве», — написал чиновник.

По его словам, 16 тыс. абонентов остались без света.

22 февраля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что территория Украины подверглась массированным ударам Вооруженных сил РФ. Как выяснили журналисты, российские военнослужащие применили баллистические ракеты при поражении объектов в Киеве. Ночью в столице зафиксировали четыре серии взрывов.

Также в операции приняли участие операторы дронов типа «Герань». Они атаковали центральные и восточные регионы Украины.

17 февраля ВС РФ ударили по военным и энергетическим объектам на Украине. После прилетов в Одессе произошло отключение электричества. В компании ДТЭК заявили, что разрушения «чрезвычайно серьезные». Местных жителей предупредили, что света может не быть трое суток. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на юге Украины выявили повреждение транспортной инфраструктуры.
 
