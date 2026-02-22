Размер шрифта
Врач назвал два аптечных лекарства, которые стали «наркотиками» у пожилых

Врач Исаев: популярные у пожилых корвалол и валокордин могут вызвать зависимость
juefraphoto/Shutterstock/FOTODOM

«Аптечная наркомания» — социальное понятие, описывающее патологическое употребление лекарств не как средство лечения, а как способ изменить психическое состояние. Среди таких аптечных наркотиков можно выделить популярные у пожилых людей корвалол и валокордин, алпразолам и другие, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Часто зависимость формируется постепенно и часто незаметно. Она редко начинается с намерения «употреблять», обычно – с попытки справиться с тревогой, бессонницей, соматическими симптомами или хроническим стрессом. Препарат начинает использоваться регулярно, дозы постепенно увеличиваются, а без него человек уже не чувствует себя устойчиво. Чаще всего в таких ситуациях речь идет о седативных и анксиолитических средствах, снотворных, а также обезболивающих препаратах, включая опиоидные анальгетики. Изначально они принимаются по медицинским показаниям: при боли, тревоге или нарушениях сна, – но со временем могут использоваться все чаще и в больших дозах уже не столько для лечения, сколько для облегчения психологического дискомфорта», — отметил Исаев.

Однако иногда лекарственные препараты изначально используются как наркотик. Наиболее типичными примерами являются бензодиазепины (в том числе алпразолам, известный как «ксанакс»), а также опиоидные препараты и другие средства, воздействующие на центральную нервную систему.

«Отдельного внимания заслуживают корвалол и валокордин. Они содержат фенобарбитал — барбитурат с седативным действием. При кратковременном приеме в терапевтических дозах риск минимален, но при регулярном самостоятельном использовании «для успокоения» возможно формирование зависимости. Человек постепенно увеличивает дозу, начинает носить пузырек с собой, испытывает тревогу без него. При этом человек не обращается к врачу (психиатру, психотерапевту), психологу за более безопасной помощью, чтобы справиться с тревогой, а просто бесконтрольно пьет корвалол с постоянным увеличение дозировки. У особенно тревожных пациентов счет может идти на 1-2 пузырька в день, здесь речь уже идет о зависимости», — заключил врач.

Ранее стало известно, что спрос на хлорофилл в России вырос в три раза из-за проблем с ЖКТ и стрессом.
 
