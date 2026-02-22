Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В России обновили ГОСТ на растворимый кофе

Росстандарт: новый ГОСТ на растворимый кофе вступит в силу в ноябре
Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе, новые требования вступят в силу с ноября текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Предыдущий стандарт действовал с января 1994 года и распространялся на порошкообразный кофе. В новой редакции понятие растворимого кофе расширено: теперь к нему относятся также гранулированная и сублимированная формы.

Изменены и требования к внешнему виду. Если ранее в порошкообразном кофе не допускались комочки, то теперь разрешено наличие неплотно слежавшихся частиц, которые легко рассыпаются при слабом воздействии.

Сохранились нормативы по растворению напитка: он должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. При этом для гранулированного кофе сделано исключение — при наличии единичных спекшихся частей он может растворяться до 2,5 минуты.

Кроме того, расширен перечень допустимых компонентов для производства растворимого кофе. В него включены продукты растительного происхождения и различные пищевые ингредиенты. Ранее стандарт конкретизировал список разрешенных продуктов — от цикория до ржи.

Новый ГОСТ, как и большинство стандартов в России, носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей. Обязательным он становится только при прямой отсылке к нему в законе, контракте или техническом регламенте.

Ранее Росстандарт ввел новый ГОСТ на бананы, регулирующий параметры внешнего вида, вкуса, запаха и зрелости плодов.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!