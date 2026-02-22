Володин спросил россиян о лимите на количество банковских карт на человека

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в Max опрос о необходимости изменить лимит банковских карт — сократить общее число карт в разных банках и увеличить допустимое количество в одной кредитной организации.

Володин сообщил, что в обращениях граждан звучат предложения сократить общий лимит карт, поскольку большинству не требуется столь большое их количество. Одновременно поступают идеи увеличить число карт, которые можно оформить в одном банке, так как действующее регулирование может вынуждать клиентов обращаться сразу в несколько кредитных организаций независимо от личных предпочтений.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, направленный на предупреждение и пресечение мошенничества. Документ предусматривает введение лимита на выпуск платежных карт: до пяти в одной кредитной организации и до 20 в совокупности по всем банкам. Авторы инициативы также предлагают предоставить Центробанку право корректировать эти предельные значения. Законопроект включен во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Ранее стало известно, что россияне активно пользовались несколькими банковскими картами для оптимизации расходов и получения бонусов.