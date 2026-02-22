Размер шрифта
Во Львове в результате теракта погибла девушка-полицейский

Мэр Львова Садовой заявил о 15 пострадавших и одной погибшей при теракте
Прокуратура Украины

Сотрудница правоохранительных органов погибла в результате теракта во Львове на западе Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовой.

По его словам, ранения получили 15 человек. В данный момент им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Одна девушка-полицейский погибла», — подчеркнул чиновник.

Садовой добавил, что произошедшее однозначно является террористическим актом.

Львовская областная прокуратура в Telegram-канале уточнила, что несовместимые с жизнью травмы получила 23-летняя сотрудница полиции. Кроме того, были повреждены патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в ночь на 22 февраля в экстренные службы поступила информация о проникновении в магазин на улице Данилишина. Когда на место прибыли правоохранители, произошел взрыв. После прибытия второго экипажа произошел еще один взрыв.

На место происшествия выезжали бригады скорой помощи и следственно-оперативная группа. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал теракт во Львове.
 
