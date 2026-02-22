Сырский назвал задачу ВСУ на поле боя

На данный момент задача главкома ВСУ и украинской армии — предотвратить «глубокое продвижение» российских войск к украинским оборонительным позициям. Об этом в интервью французской газете Le Monde рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

«До конца переговоров моя задача – что бы ни случилось, своими действиями на поле боя предотвратить глубокое продвижение противника к нашим оборонительным позициям и, по возможности, вернуть нашу территорию. Именно это обеспечит честные переговоры, ведущие к справедливому миру», — отметил Сырский.

Также генерал выразил надежду на то, что для России конфликт «не закончится успешно», а «Украина не будет вынуждена покинуть свою территорию».

В январе украинские солдаты рассказали изданию The New York Times (NYT), что цель ВСУ состоит не в том, чтобы удержать «каждый клочок» территории, а в том, чтобы не дать ВС РФ нарастить темпы боевых действий и укрепить свои позиции на мирных переговорах.

В феврале украинское издание «Страна» также писало, что Киев прибегнул к тактике «затягивания» переговоров, так как видит в угрозу в потенциальном давлении со стороны президента США Дональда Трампа. СМИ отметило, что украинские власти хотят «дотянуть до момента», когда «Трампу из-за начавшейся предвыборной кампании в конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины».

При этом президент Украины Владимир Зеленский в феврале обвинил Россию в затягивании переговоров.

Ранее в Германии заявили о невозможности победить Россию военным путем.