CNN: адвокат Трампа признал подписание письма о строительстве Trump Tower в Москве

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани признал, что американский лидер поставил подпись под документом о намерении построить небоскреб Trump Tower на территории международного делового центра «Москва-Сити», передает CNN.

Ранее Джулиани утверждал, что Трамп не подписывал данное письмо, однако впоследствии признал, что «был неправ».

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«Я был неправ, если сказал это. Я не видел цитату, но, вероятно, я хотел сказать, что сделки никогда не было, тем более подписанной», — сказал Джулиани.

Ранее CNN показал в эфире подписанный Трампом документ о строительстве небоскреба в Москве.

До этого Джулиани заявлял газете The New York Times, что Трамп ничего не подписывал и далее дискуссии о строительстве Trump Tower дело не продвинулось.