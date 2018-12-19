Трамп заявил о победе США над ИГ в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные одержали победу над ИГ (организация запрещена в России) в Сирии. Об этом он написал в твиттере.
Он подчеркнул, что это было главной целью их пребывания в этом государстве.
«Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина нахождения (американских войск. — «Газета.Ru») там во время президентства Трампа», — отметил Трамп.
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Ранее сообщалось, что США могут полностью вывести войска из Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.