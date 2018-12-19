Politico: ведущий «дело о России» прокурор добился информации от иностранной госкомпании

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Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, как предполагается, смог добиться исполнения судебной повестки от иностранной компании, название которой не упоминается. Об этом пишет Politico.

Соответствующее трехстраничное постановление было опубликовано федеральным апелляционным судом 18 декабря. Таким образом, суд обязал корпорацию, принадлежащую иностранному государству, предоставить «информацию» большому жюри, говорится в материале. В постановлении суда относящееся к нему расследование не упоминается, однако предполагается, что эта повестка от Мюллера, пишет Politico.

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Как отмечает издание, ранее было много спекуляций о том, с кем именно борется Мюллер, и многие считали, что это физическое лицо. Однако выпущенный судом документ показывает, что это иностранная государственная компания.

Компания, получившая повестку, может потребовать пересмотра решения.

Издание пишет, что расследование Мюллера, целью которого стало раскрыть вменяемые России попытки повлиять на президентские выборы, также вовлекло ряд иностранных государств и компаний. В их числе ОАЭ, Израиль, Саудовская Аравия и Deutsche Bank, поясняет журнал.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы 2016 года.