В постпредстве России задумались о реакции Киева на резолюцию ООН по Крыму

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем твиттере, что удивлен реакцией Украины на принятие резолюции ООН о милитаризации Крыма.

«Интересно, почему Украина и ее западные «сюзерены» празднуют принятие резолюции по «милитаризации Крыма», — задался вопросом Полянский, однако не уточнил, как именно происходит «празднование» и какие страны он считает «сюзеренами».

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Заместитель постпреда отметил, что в поддержку резолюции проголосовала треть членов Генеральной ассамблеи ООН. Полянский подчеркнул, что его такой результат не «впечатляет».

Он также добавил, что Генассамблея не приняла поправки к резолюции, которые призывают Украину и Россию к сдержанности в конфликте.

Ранее Полянский уже критиковал резолюцию ООН о милитаризации Крыма.