В Белом доме оценили возможную приостановку работы правительства

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США не хочет приостанавливать работу госорганов из-за спора о стене на границе с Мексикой. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, у Белого дома есть «другие варианты», как получить средства на строительство стены.

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Она также добавила, что администрация США хочет закрыть границу, а не остановить работу правительства.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом начал подготовку к приостановке работы правительства.