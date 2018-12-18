В Белом доме оценили возможную приостановку работы правительства
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США не хочет приостанавливать работу госорганов из-за спора о стене на границе с Мексикой. Об этом сообщает CNN.
По ее словам, у Белого дома есть «другие варианты», как получить средства на строительство стены.
Реклама
Она также добавила, что администрация США хочет закрыть границу, а не остановить работу правительства.
Ранее СМИ сообщили, что Белый дом начал подготовку к приостановке работы правительства.