Судья обвинил экс-советника Трампа в «продаже страны»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/67/12084067/AP_17335606475590-pic905-895x505-50771.jpg">

Судья Эммет Салливан обвинил бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в том, что он «продал страну». Об этом сообщает Mediaite.

Как отмечается, он заявил, что Флинн, вероятно, совершил государственную измену.

«Возможно вы подрываете все, что символизирует этот флаг (США. — «Газета.Ru»). Возможно, вы продали свою страну!», — якобы заявил Салливан.

Реклама

По данным портала, судья подчеркнул, что он не скрывает свое отвращение к нему.

Ранее телеканал СNN сообщил, что над президентом США Дональдом Трампом нависла угроза из-за предложенного наказания для его экс-советника.