Судья обвинил экс-советника Трампа в «продаже страны»
Судья Эммет Салливан обвинил бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в том, что он «продал страну». Об этом сообщает Mediaite.
Как отмечается, он заявил, что Флинн, вероятно, совершил государственную измену.
«Возможно вы подрываете все, что символизирует этот флаг (США. — «Газета.Ru»). Возможно, вы продали свою страну!», — якобы заявил Салливан.
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По данным портала, судья подчеркнул, что он не скрывает свое отвращение к нему.
Ранее телеканал СNN сообщил, что над президентом США Дональдом Трампом нависла угроза из-за предложенного наказания для его экс-советника.