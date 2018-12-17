Лавров рассказал о скорой украинской провокации на границе с Россией

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Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовящейся провокации на границе с Россией, которую планирует устроить Украина. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, украинская провокация на границе с Крымом планируется в последнюю декаду декабря.

Лавров пообещал ответить так, что «мало не покажется», и не позволить украинскому лидеру Петру Порошенко таким образом отстаивать свои интересы и нарушать права крымчан.

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По словам министра, Порошенко обсуждает провокацию со своими западными кураторами. которые советуют ему поддерживать низкоинтенсивные боевые действия. Лавров считает, что целью таких действий Украины является обвинение России в агрессии и расширение санкций против нее.

Ранее Лавров заявил, что Россия не будет воевать с Украиной.