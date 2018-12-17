Россия и Эстония обсуждают упрощенное получение виз

Россия и Эстония обсуждают упрощенный вариант получения виз, заявил посол России Александр Петров. Об этом сообщаетРИА «Новости».

По его словам, в Таллине прошли консультации, где обсуждалась возможность упрощения визового режима для жителей приграничных территорий. Российская сторона предложила решить этот вопрос тем же образом, как и между Латвией и Россией.

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«Сейчас эстонская сторона изучает это предложение», — отметил Петров.

Ранее сообщалось, что Британия решила усилить военное присутствие в Эстонии.