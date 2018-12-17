Гройсман поприветствовал Юнкера в Брюсселе на русском

Премьер Украины Виктор Гройсман на открытой части встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером говорил на русском и английском языках, передает РИА «Новости» со ссылкой на протокольную видеозапись.

Как отмечается, Гройсман в Брюсселе участвовал в заседании совета по ассоциации ЕС — Украина, в ходе которого провел встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и Юнкером.

Реклама

На кадрах видно, что Гройсман при входе в кабинет обращается к встречающему его Юнкеру сначала по-английски, а потом переходит на русский и говорит: «Приветствую».

Также Гройсман произносит в видео слово «спасибо».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель увидела Путина в пальто и заговорила по-русски.