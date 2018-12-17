Гройсман поприветствовал Юнкера в Брюсселе на русском
Премьер Украины Виктор Гройсман на открытой части встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером говорил на русском и английском языках, передает РИА «Новости» со ссылкой на протокольную видеозапись.
Как отмечается, Гройсман в Брюсселе участвовал в заседании совета по ассоциации ЕС — Украина, в ходе которого провел встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и Юнкером.
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На кадрах видно, что Гройсман при входе в кабинет обращается к встречающему его Юнкеру сначала по-английски, а потом переходит на русский и говорит: «Приветствую».
Также Гройсман произносит в видео слово «спасибо».
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