Обама дал совет американцам после того, как Obamacare признали неконституционной

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Бывший президент США Барак Обама прокомментировал информацию о том, что его медицинская реформа Obamacare признана техасским судом неконституционной. Свое мнение он написал на фейсбуке.

Он подчеркнул, что на данный момент для американцев ничего не изменится. По его словам, для исполнения решения могут потребоваться месяцы или даже годы. В связи с этим экс-президент США напомнил, что регистрация на получение страховки заканчивается.

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«Хороший способ показать, как вы устали от людей, пытающихся забрать ваше здоровье — это получить страховку», — написал Обама.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп порадовался судебному решению по Obamacare.