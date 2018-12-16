Эксперт рассказал о природе фейков про «нарушения» на выборах в Приморье

Сообщения о нарушениях в ходе голосования в Приморье при проверке оказываются фейками, рассказал «Газете.Ru» член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

«Процедура такая: люди звонят по поводу нарушений, это – по сути – и называется сообщениями о предполагаемых нарушениях. Жалоба же это официальный документ, который выдается от субъекта предвыборного процесса. Она может поступать, допустим, от кандидатов или от правоохранительных органов», — отметил он.

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«Но, независимо от источника информации, далее идет процедура проверки. И вот после завершения проверки фиксируется так называемое нарушение – если оно подтверждается. Что касается фейков о нарушениях – кто-то «работает по этому вопросу», кто-то, видимо, их плодит специально», — констатировал Матвейчев.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод опроверг информацию о вбросах избирательных бюллетеней в Находке на повторных выборах губернатора Приморья.

«В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в Находке, в гимназии №5 неизвестные подошли к сотруднику полиции, отвлекли его и совершили вброс бюллетеней. Представители общественных организаций информацию проверили. Ларчик очень просто открылся - в Находке нет гимназии №5. В целом могу сказать, что эти повторные выборы более четкие, более прозрачные и понятные», - цитирует его ТАСС.