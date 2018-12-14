Песков отреагировал на слова Кадырова о финансировании Чечни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который попросил увеличить финансирование региона, передает РИА «Новости».
«Это скорее вопрос к правительству, но вместе с тем, главы регионов, конечно, особенно общаясь с главой государства, очень часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов на территории их субъектов», — сказал Песков.
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Он также подчеркнул, что происходящее с Чечней является «нормальным вопросом развития», так как «всегда не хватает денег».
Ранее Кадыров заявил, что хотел бы увеличения финансирования своего региона со стороны федерального центра.