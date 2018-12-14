Huffington Post: Трамп хочет сделать своего зятя главой аппарата Белого дома

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Президент США Дональд Трамп рассматривает своего зятя Джареда Кушнера в качестве одного из кандидатов на пост главы аппарата Белого дома. Об этом пишет The Huffington Post со ссылкой на три источника в Белом доме.

По данным издания, Трамп и Кушнер уже провели переговоры по поводу назначения на должность главы аппарата. Их результаты в данный момент неизвестны.

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Кушнер с января 2017 года занимает пост старшего советника Трампа.

Ранее газета The New York Times сообщала, что нынешний глава аппарата Белого дома Джон Келли, который покинет свой пост до конца текущего года, «в ярости» из-за роли дочери президента США и его советника Иванки Трамп и ее супруга Кушнера, которую они сыграли в его увольнении.