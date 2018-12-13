Калининградский губернатор рассказал об экономии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что летает эконом-классом.

«Это совершенно нормально. И я думаю, что мы много сэкономили за счет такого решения. Никто из моих подчиненных, моих замов не летает бизнесом, все летаем экономом», — пояснил он.

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Алиханов добавил, что, по его данным, большинство губернаторов летают экономом и это «совершенно нормально».

Ранее Алиханов выступил против переименования Калининграда.