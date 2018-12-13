Глава МВД Украины пропустил допрос по делу о покушении на Януковича

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не пришел в прокуратуру на допрос по делу о покушении на бывшего украинского лидера Виктора Януковича, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований ведомства Сергей Горбатюк.

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По его словам, Аваков не пришел на допрос.

Он также добавил, что глава МВД Украины является свидетелем по данному делу.

Ранее сообщалось, что Авакова допросят по делу о покушении на Януковича.