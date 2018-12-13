Болтон назвал условие для встречи Трампа с Путиным
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина невозможна, пока российская сторона удерживает украинские корабли. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия должна освободить задержанные украинские корабли и их экипаж.
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Он также добавил, что новая встреча Путина и Трампа без этого невозможна.
Ранее сообщалось, что Австрия выразила готовность принять саммит Путина и Трампа.