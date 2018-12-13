Болтон назвал условие для встречи Трампа с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/301/12045301/RTX6GLJW-pic905-895x505-94776.jpg">

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина невозможна, пока российская сторона удерживает украинские корабли. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия должна освободить задержанные украинские корабли и их экипаж.

Реклама

Он также добавил, что новая встреча Путина и Трампа без этого невозможна.

Ранее сообщалось, что Австрия выразила готовность принять саммит Путина и Трампа.