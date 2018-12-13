FT рассказала о злости саудовского короля из-за убийства журналиста

<img src="//img.gazeta.ru/files3/359/12062359/shablon-1h2-pic905-895x505-39846.jpg">

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд зол из-за инцидента с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле, пишет Financial Times.

«Король Салман очень зол из-за того, что произошло с Хашукджи», — сказал осведомленный источник FT.

Реклама

Король Саудовской Аравии будет пытаться разрешить кризис, спровоцированный убийством Хашукджи, под угрозу встряски во властных структурах попадает именно ближайшее окружение наследного принца Мухаммеда бин Салмана, пишет FT. По словам источника, саудовский король желает увидеть дальнейшие перемены в окружении «своего любимого сына», говорится в материале.

В основе единоличного правления наследного принца лежит группа доверенных лиц, которые обладают большим влиянием, выходящее за рамки их родовых титулов, говорится в материале.

Так, уже под увольнение попал один из его ближайших советников — Сауд аль-Кахтани. Теперь вопрос стоит в том, будут ли другие увольнения из числа приближенных к принцу, поскольку Эр-Рияд пытается оправдать 33-летнего наследника. Мухаммеда бин Салмана считают причастным к организации убийства оппозиционного саудовского журналиста.