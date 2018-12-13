Порошенко назвал цель своей поездки в Брюссель
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его переговоры в Брюсселе с представителями ЕС были связаны с санкциями против России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ЕС необходимо усилить санкции против России из-за того, что Москва «не выполняет» минские соглашения.
Реклама
Он также добавил, что Евросоюз должен признать инцидент в Керченском проливе «актом агрессии».
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против введения новых антироссийских санкций.