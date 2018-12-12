Председатель Конституционного суда сделал Путину подарок

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Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину сборник избранных важнейших решений суда в честь Дня Конституции, передает ТАСС.

«Сегодня юбилейная дата — 25-летие принятия основного документа страны. Я хочу поблагодарить вас, весь состав конституционного суда, персонал за работу которую вы проводите», — сказал Путин в ходе встречи с Зорькиным.

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Председатель КС, в свою очередь, выразил уверенность в том, что задача Конституционного суда — это обеспечение «живой Конституции».

«Я думаю, что нам это пока удавалось. Вот серебряный юбилей, пусть будет потом золотой юбилей и далее», — сказал Зорькин.

Он также передал главе государства поздравления от судей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с председателем Конституционного суда.