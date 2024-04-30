В модельном ряду китайского FAW появился Bestune Pony

Китайский автопроизводитель FAW начал прием заказов на компакт-кар Bestune Pony, сообщает Autohome.

Компактный электромобиль оснащен двигателем мощностью 20 кВт (27 л.с.). Для него будут доступны шесть цветов кузова и пять вариантов оформления салона. Вместо решетки радиатора на передней части кузова — сплошная панель. Фары и задние фонари трехдверного четырехместного хетчбэка имеют одинаковую форму.

Автомобиль снабжен светодиодной оптикой, под логотипом в передней части машины расположен разъем для подзарядки. В стандартной комплектации микрокар оснащен водительской подушкой безопасности, а также передними и задними ремнями. Запас хода у младшей комплектации составляет 122 км, в двух других — 170 км. Стоимость автомобиля — от 28,9 до 34,9 тыс. юаней (от 363,1 до 438,5 тыс. рублей).

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