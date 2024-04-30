Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В модельном ряду китайского FAW появился Bestune Pony

В Китае начались продажи FAW Bestune Pony с фарами и фонарями одинаковой формы

close
100%
FAW

Китайский автопроизводитель FAW начал прием заказов на компакт-кар Bestune Pony, сообщает Autohome.

Компактный электромобиль оснащен двигателем мощностью 20 кВт (27 л.с.). Для него будут доступны шесть цветов кузова и пять вариантов оформления салона. Вместо решетки радиатора на передней части кузова — сплошная панель. Фары и задние фонари трехдверного четырехместного хетчбэка имеют одинаковую форму.

Автомобиль снабжен светодиодной оптикой, под логотипом в передней части машины расположен разъем для подзарядки. В стандартной комплектации микрокар оснащен водительской подушкой безопасности, а также передними и задними ремнями. Запас хода у младшей комплектации составляет 122 км, в двух других — 170 км. Стоимость автомобиля — от 28,9 до 34,9 тыс. юаней (от 363,1 до 438,5 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что на Jeep Grand Cherokee перестанут устанавливать моторы V6 и V8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами