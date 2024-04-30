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Автоматическое торможение в автомобилях может стать обязательным

В США сделают обязательным для автомобилей автоматическое торможение

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Depositphotos

Национальная администрация безопасности дорожного движени США (NHTSA) сделает обязательной установку на автомобили системы автоматического торможения к 2029 году, сообщает Carbuzz.com.

Системой автоматического торможения в обязательном порядке планируется оснащать легковые автомобили и легкие грузовики. Ожидается, что это позволит снизить число наездов на пешеходов и ДТП, в которых один автомобиль сталкивается с другим сзади.

Согласно новому стандарту, машины будут обязаны останавливаться и избегать контакта с идущим впереди транспортным средством на скорости до 62 миль в час (100 км/ч). Система также должна уметь обнаруживать пешехода днем ​​и в темноте. В NHTSA подсчитали, что обязательное внедрение автомобильного торможения позволит спасти жизни 360 человек и предотвратить травмирование 24 тыс. человек в год.

Ранее стало известно, что прибыль концерна Volkswagen снизилась на 20%.

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