Хиддинк отреагировал на решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поддержал решение петербургского «Зенита» продлить контракт с тренером Сергеем Семаком, передает «Спорт-Экспресс».

«Продлить контракт с Семаком — мудрое решение! Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Он лучший», — сказал Хиддинк.

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» со счетом 0:1 проиграл московскому «Динамо».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

Ранее Юрий Семин призвал прервать гегемонию «Зенита».