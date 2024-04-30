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Грузинская полиция пустила в ход резиновые пули и водометы в Тбилиси

Полиция Грузии начала использовать резиновые пули для разгона митинга

Полиция Грузии начала использовать резиновые пули для разгона митинга против закона об иностранных агентах в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Впоследствии, после нескольких залпов резиновых пуль, грузинские силовики также применили водометы и начали вытеснять протестующих с проспекта Руставели перед зданием парламента.

Раненным в ходе специальных мер оказывают помощь медицинские сотрудники. Также грузинская полиция продолжает проводить задержания на митинге.

До этого депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе пострадала в ходе потасовок с полицией митингующих против законопроекта об иноагентах у здания законодательного органа в Тбилиси.

Днем 30 апреля грузинские депутаты приступили к рассмотрению закона об иностранных агентах во втором чтении. Законодатели намерены провести постатейное обсуждение документа, что занимает очень много времени. В связи с этим заседание может продолжиться и на следующий день.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду на продолжение митингов против закона об иностранных агентах.

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