Телеканал NBC раскрыл детали сделки Бутиной со следствием

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По данным телеканала NBC News, россиянка Мария Бутина, которая была задержана в США по подозрению в шпионаже, признает себя виновной в одном пункте обвинения, передает NBC News.

Сообщается, что срок заключения по пункту сговора, по которому Бутина готова признать вину, составляет пять лет вместо 15, как изначально грозило обвинение.

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Также отмечается, что реальный срок заключения в таком случае может составить до полугода, после чего Бутину депортируют в Россию.

Ранее президента России Владимир Путин выразил недоумение обвинениями Бутиной в США.