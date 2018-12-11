Захарова отреагировала на слова депутата Рады о Крымском мосте

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского депутата Игоря Мосийчука о том, что Крымский мост должен исчезнуть. Свое мнение она написала в фейсбуке.

По ее словам, это высказывание можно приравнять к призыву к террористической деятельности.

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«Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить, о планах тайных. Что говорить о том, какое «мирное будущее» киевский режим продумал для своей страны», — написала Захарова.

Она добавила, что политика украинских властей строится на провокациях и бесконечных угрозах.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины выразили надежду, что Крымский мост заберут инопланетяне.