Захарова отреагировала на слова депутата Рады о Крымском мосте
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского депутата Игоря Мосийчука о том, что Крымский мост должен исчезнуть. Свое мнение она написала в фейсбуке.
По ее словам, это высказывание можно приравнять к призыву к террористической деятельности.
Реклама
«Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить, о планах тайных. Что говорить о том, какое «мирное будущее» киевский режим продумал для своей страны», — написала Захарова.
Она добавила, что политика украинских властей строится на провокациях и бесконечных угрозах.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины выразили надежду, что Крымский мост заберут инопланетяне.