Минюст обвинил Украину в недобросовестном использовании ЕСПЧ

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Минюст России обвинил руководство Украины в том, что оно использует Европейский суд по правам человек как инструмент для достижения собственных политических целей, передает ТАСС.

«По мнению российских властей, Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, использует Европейский суд в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей», — заявили в Минюсте.

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Представители министерства выступили с этим обвинением в связи с жалобой украинской стороны на задержание моряков ВМС Украины в Керченском проливе. В Минюсте также отметили, что отправили в ЕСПЧ ответы российской стороны на вопросы об обстоятельствах задержания 24 украинских граждан, сообщил РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что задержанные украинские моряки пожаловались на пытки русской попсой.