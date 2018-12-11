Посол России назвал расследование дела Скрипалей нетранспарентным

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Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери нетранспарентно. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, Лондон «без каких-либо объяснений» категорически отказывается от взаимодействия с Москвой по данному делу.

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Он также добавил, что российские дипломаты до сих пор не имеют доступа к Скрипалям.

Яковенко подчеркнул, что посольство получает информацию о судьбе Скрипалей только из утечек, публикуемых в СМИ.

Ранее племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе.