Посол России назвал расследование дела Скрипалей нетранспарентным
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери нетранспарентно. Об этом сообщает газета «Известия».
По его словам, Лондон «без каких-либо объяснений» категорически отказывается от взаимодействия с Москвой по данному делу.
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Он также добавил, что российские дипломаты до сих пор не имеют доступа к Скрипалям.
Яковенко подчеркнул, что посольство получает информацию о судьбе Скрипалей только из утечек, публикуемых в СМИ.
Ранее племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе.