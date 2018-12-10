Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение в стране. Такое заявление он сделал во время обращения к нации.

Он подчеркнул, что понимает возмущение протестующих и чувствует свою ответственность перед нацией. По его словам, он искренне хотел изменить ситуацию в стране.

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«Я пытаюсь опереться на вас, опереться на гражданское общество. Я думаю нам нужно пойти на неизведанным путям, чтобы улучшить жизнь», — отметил Макрон.

Французский лидер добавил, что с начала 2019 года минимальный размер зарплаты вырастет на 100 евро. Помимо этого, не будут облагаться налогами сверхурочные часы работы, а также специальная премия в конце года. Для тех, кто зарабатывают менее 2 тыс. евро в месяц, будут установлены налоговые вычеты.

«Мы слишком медленно продвигались по нашей дороге к благополучию», — заключил Макрон.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали более четырех тысяч «желтых жилетов».

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