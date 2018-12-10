В Киеве предложили «креативные санкции» против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил странам Евросоюза санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
«Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции», — заявил Климкин.
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Он добавил, что эти ограничительные меры требуют детального обсуждения.
Павел Климкин подчеркнул, что в первую очередь необходимо ввести санкции, «которые бы почувствовала Россия».
Ранее постпред России при ЕС оценил санкции из-за выборов в Донбассе.