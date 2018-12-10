В США заявили о возрастающем желании ввести новые санкции против России
Помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что в конгрессе США проявляют больше интереса к новым антироссийским санкциям из-за инцидента в Керченском проливе. Слова Фэннона передает ТАСС.
Данное заявление он сделал во время телефонного брифинга для представителей СМИ.
«Я бы сказал, что эта заинтересованность [в санкциях] была на [достаточно высоком] уровне и до военных действий в Азовском море. Мы ожидаем, что решимость конгресса в этом вопросе, в стремлении преследовать российский сектор экспорта энергоресурсов, после случившегося будет только возрастать», — рассказал Фэннон.
Он подчеркнул, что в конгрессе США находятся «примерно» 10 законопроектов, которые предусматривают введение санкций в отношении российского энергетического сектора.
Подробности о законопроектах помощник госсекретаря не привел.
Ранее сообщалось, что в США изучают, как помешать «Северному потоку — 2».
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.