США расширили санкции против КНДР

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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех граждан Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на минфин США.

В санкционный список попали заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Пак Гван Хо (он также руководит отдел пропаганды и агитации) и Цой Рён Хе. Санкции коснулись также и Чон Гён Тхэка, который, по информации минфина США, является членом ЦК партии и министром госбезопасности КНДР.

Ранее в парламенте Южной Кореи предложили принять резолюцию с требованием отмены международных санкций в отношении Северной Кореи. Представители Соединенных Штатов, наоборот, заявляли о необходимости продолжения санкционного давления в отношении КНДР — до тех пор, пока северокорейская сторона не предоставит доказательства полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.