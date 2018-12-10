Захарова собралась примерить малицу и ягушку на Ямале
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что хотела бы примерить национальную одежду во время визита в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Слова Захаровой передает ТАСС.
Данное заявление она сделала во время международного циркумполярного конгресса средств массовой информации «Арктический Медиамир» (Arctic Media World) в Салехарде.
Один из участников конгресса спросил, планирует ли Захарова примерить малицу или ягушку.
«Эти слова пока мне ни о чем не говорят, которые вы сказали», — призналась Захарова.
При этом она отметила, что хотела бы больше узнать о национальной одежде, а также посмотреть на оленей.
Малица — это мужская верхняя одежда из оленьих шкур, а ягушка — традиционная женская верхняя одежда у ненцев. Она также делается из оленьих шкур.
Ранее Захарова показала себя в образе МИДсестры и пообещала всех вылечить.