Захарова собралась примерить малицу и ягушку на Ямале

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что хотела бы примерить национальную одежду во время визита в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Слова Захаровой передает ТАСС.

Данное заявление она сделала во время международного циркумполярного конгресса средств массовой информации «Арктический Медиамир» (Arctic Media World) в Салехарде.

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Один из участников конгресса спросил, планирует ли Захарова примерить малицу или ягушку.

«Эти слова пока мне ни о чем не говорят, которые вы сказали», — призналась Захарова.

При этом она отметила, что хотела бы больше узнать о национальной одежде, а также посмотреть на оленей.

Малица — это мужская верхняя одежда из оленьих шкур, а ягушка — традиционная женская верхняя одежда у ненцев. Она также делается из оленьих шкур.

Ранее Захарова показала себя в образе МИДсестры и пообещала всех вылечить.