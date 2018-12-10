Трамп и Путин стали претендентами на звание «человека года» по версии Time

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп вошли в шорт-лист претендентов на звание «Человека года» по версии американского журнала Time. Об этом сообщает NBC.

Среди претендентов на звание «Человека года» также оказались спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер, журналист Джамаль Хашукджи, убитый на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, президент Южной Кореи Мун Джэин, а также супруга принца Гарри Меган Маркл.

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В список также вошли «разобщенные семьи», которые появились из-за миграционного кризиса, а также «Марш за наши жизни», который был проведен в поддержку ужесточения контроля за стрелковым оружием.

Также среди претендентов названы американский кинорежиссер Райан Куглер и Кристин Блейзи Форд, которая обвинила в сексуальном насилии кандидата на пост члена Верховного суда Бретта Кавано.

В прошлом году самыми влиятельными людьми по версии Time стали Раф Симонс и Эшли Грэм.