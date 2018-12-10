Евросоюз ввел санкции из-за выборов в Донбассе

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Власти Европейского союза (ЕС) ввели санкции в отношении девяти человек из-за организации и проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение было принято Советом Евросоюза.

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»Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах», — рассказал представитель Совета.

Он подчеркнул, что санкции вступят в силу после того, как они будут опубликованы в официальном журнале Европейского союза.

Адресаты новых ограничительных в данный момент не указываются. Также неизвестно, какие меры в их отношении будут введены.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас выразил уверенность в том, антироссийские санкции будут продлены в следующем году.