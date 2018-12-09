Трампа призвали не вмешиваться в дела Франции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/11675761/RTX4Y03Y-pic905-895x505-85277.jpg">

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала LCI попросил американского президента Дональда Трампа не вмешиваться во внутреннюю политику французов.

Ранее Трамп посоветовал властям Франции на фоне протестов «желтых жилетов» покончить с дорогим Парижским соглашением по климату и «вернуть» людям деньги в виде низких налогов.

Реклама

«Я просил Дональда Трампа, и президент Франции его тоже просит: мы не принимаем участие в американских дебатах, разрешите же нам самим управлять жизнью своей нации», — сказал Ле Дриан.

Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с 17 ноября, участники выступают против повышения цен на топливо.

Ранее сообщалось, что 8 декабря французская полиция задержала более 1700 участников протестных акций.