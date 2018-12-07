Эрдоган передал Путину просьбу об освобождении украинских моряков

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину просьбу об освобождении украинских моряков, передает РИА «Новости»

Он рассказал, что после инцидента в Керченском проливе поговорил как с Путиным, так и с украинским лидером Петром Порошенко.

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«Сейчас, насколько я знаю, идет процесс расследования инцидента, после него будет принято решение», — сказал Эрдоган.

Он также уточнил, что в данной ситуации Турция может только просить, но дальше не пойдет.

Ранее врачи рассказали о состоянии раненых в Керченском проливе украинских моряков.