Эрдоган передал Путину просьбу об освобождении украинских моряков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину просьбу об освобождении украинских моряков, передает РИА «Новости»
Он рассказал, что после инцидента в Керченском проливе поговорил как с Путиным, так и с украинским лидером Петром Порошенко.
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«Сейчас, насколько я знаю, идет процесс расследования инцидента, после него будет принято решение», — сказал Эрдоган.
Он также уточнил, что в данной ситуации Турция может только просить, но дальше не пойдет.
Ранее врачи рассказали о состоянии раненых в Керченском проливе украинских моряков.