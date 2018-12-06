WP: возрождающаяся Россия возвращается на Ближний Восток

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Россия налаживает партнерство со странами ближневосточного региона, пока США планируют сокращать свое присутствие в данном регионе, пишет The Washington Post.

Спустя три десятилетия после того, как США стали бесспорной сверхдержавой на Ближнем Востоке и в Северной Африке, туда возвращается «возрождающаяся Россия», пишет автор. Москва пытается бросить вызов доминирующей роли Соединенных Штатов в регионе и шагает в тот вакуум, созданный самоотводом администрации экс-президента США Барака Обамы и непредсказуемостью нынешнего президента США Дональда Трампа, отмечается в материале.

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Если не брать в счет Сирию, Россия не выглядит заинтересованной в том, чтобы участвовать в других конфликтах региона: войне в Йемене, арабо-израильском мирном процессе, а также в конфликте Катара с соседями, говорится в материале.

Влияние России увеличивается именно в тот период, когда США сокращают силы на Ближнем Востоке, отчасти для того, чтобы сосредоточиться на противодействии российской и китайской экспансии в других регионах, отмечает газета.

Например, Турция, давний союзник США и партнер НАТО, у которой долгая история соперничества с Россией, все глубже дрейфует в орбиту влияния Москвы, пишет газета. Удастся ли Москве сохранить отношения с Израилем, добавляет WP. Соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти, достигнутое по итогам прошлогоднего визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Москву, придало Кремлю дополнительный вес на мировых энергетических рынках.

Тем не менее, США все еще имеют огромное военное, экономическое и технологическое преимущество над Россией, отмечает издание.