Лавров и глава МИД Кипра обсудили ситуацию в регионе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кипра Никос Христодулидис провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Как отмечается, стороны обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений и отдельные международные проблемы.
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При этом Лавров и Христодулидис констатировали осложнение обстановки в регионе.
Ранее сообщалось, что МИД России вручил ноту послу Кипра в связи с нарушениями прав российских граждан.