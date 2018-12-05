Лавров и глава МИД Кипра обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кипра Никос Христодулидис провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Как отмечается, стороны обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений и отдельные международные проблемы.

Реклама

При этом Лавров и Христодулидис констатировали осложнение обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что МИД России вручил ноту послу Кипра в связи с нарушениями прав российских граждан.